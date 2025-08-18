Mis on Froth (FROTH)

Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Froth (FROTH) allikas Ametlik veebisait

Froth hinna ennustus (USD)

Kui palju on Froth (FROTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Froth (FROTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Froth nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Froth hinna ennustust kohe!

FROTH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Froth (FROTH) tokenoomika

Froth (FROTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Froth (FROTH) kohta Kui palju on Froth (FROTH) tänapäeval väärt? Reaalajas FROTH hind USD on 0.00233835 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROTH/USD hind? $ 0.00233835 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROTH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Froth turukapitalisatsioon? FROTH turukapitalisatsioon on $ 2.29M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROTH ringlev varu? FROTH ringlev varu on 978.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROTH (ATH) hind? FROTH saavutab ATH hinna summas 0.00332443 USD . Mis oli kõigi aegade FROTH madalaim (ATL) hind? FROTH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROTH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROTH kauplemismaht on -- USD . Kas FROTH sel aastal kõrgemale ka suundub? FROTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROTH hinna ennustust

Froth (FROTH) Olulised valdkonna uudised