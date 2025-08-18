Rohkem infot FRONT

Frontier hind (FRONT)

1 FRONT/USD reaalajas hind:

$0.179606
-0.30%1D
Frontier (FRONT) reaalajas hinnagraafik
Frontier (FRONT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.179606
24 h madal
$ 0.196108
24 h kõrge

$ 0.179606
$ 0.196108
$ 6.71
$ 0.12546
-2.24%

-0.34%

-12.50%

-12.50%

Frontier (FRONT) reaalajas hind on $0.179614. Viimase 24 tunni jooksul FRONT kaubeldud madalaim $ 0.179606 ja kõrgeim $ 0.196108 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRONTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12546.

Lüliajalise tootluse osas on FRONT muutunud -2.24% viimase tunni jooksul, -0.34% 24 tunni vältel -12.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Frontier (FRONT) – turuteave

$ 16.16M
--
$ 16.16M
90.00M
89,999,999.99994336
Frontier praegune turukapitalisatsioon on $ 16.16M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRONT ringlev varu on 90.00M, mille koguvaru on 89999999.99994336. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.16M.

Frontier (FRONT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Frontier ja USD hinnamuutus $ -0.0006271831784397.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Frontier ja USD hinnamuutus $ -0.0241631840.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Frontier ja USD hinnamuutus $ -0.0063459063.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Frontier ja USD hinnamuutus $ -0.03808380067001554.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006271831784397-0.34%
30 päeva$ -0.0241631840-13.45%
60 päeva$ -0.0063459063-3.53%
90 päeva$ -0.03808380067001554-17.49%

Mis on Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Frontier (FRONT) allikas

Ametlik veebisait

Frontier hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frontier (FRONT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frontier (FRONT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frontier nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Frontier hinna ennustust kohe!

FRONT kohalike valuutade suhtes

Frontier (FRONT) tokenoomika

Frontier (FRONT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRONT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frontier (FRONT) kohta

Kui palju on Frontier (FRONT) tänapäeval väärt?
Reaalajas FRONT hind USD on 0.179614 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FRONT/USD hind?
Praegune hind FRONT/USD on $ 0.179614. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Frontier turukapitalisatsioon?
FRONT turukapitalisatsioon on $ 16.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FRONT ringlev varu?
FRONT ringlev varu on 90.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRONT (ATH) hind?
FRONT saavutab ATH hinna summas 6.71 USD.
Mis oli kõigi aegade FRONT madalaim (ATL) hind?
FRONT nägi ATL hinda summas 0.12546 USD.
Milline on FRONT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FRONT kauplemismaht on -- USD.
Kas FRONT sel aastal kõrgemale ka suundub?
FRONT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRONT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.