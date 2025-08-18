Mis on Frontier (FRONT)

Frontier is a chain-agnostic DeFi aggregation layer. With our applications, users can participate in protocol tracking and management, staking, liquidity provision, CDP creation & monitoring, and more.

Frontier hinna ennustus (USD)

Kui palju on Frontier (FRONT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Frontier (FRONT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Frontier nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FRONT kohalike valuutade suhtes

Frontier (FRONT) tokenoomika

Frontier (FRONT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FRONT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Frontier (FRONT) kohta Kui palju on Frontier (FRONT) tänapäeval väärt? Reaalajas FRONT hind USD on 0.179614 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRONT/USD hind? $ 0.179614 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRONT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Frontier turukapitalisatsioon? FRONT turukapitalisatsioon on $ 16.16M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRONT ringlev varu? FRONT ringlev varu on 90.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRONT (ATH) hind? FRONT saavutab ATH hinna summas 6.71 USD . Mis oli kõigi aegade FRONT madalaim (ATL) hind? FRONT nägi ATL hinda summas 0.12546 USD . Milline on FRONT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRONT kauplemismaht on -- USD . Kas FRONT sel aastal kõrgemale ka suundub? FRONT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRONT hinna ennustust

