Foxy hind (FOXY)

1 FOXY/USD reaalajas hind:

$0.00359853
-3.00%1D
Foxy (FOXY) reaalajas hinnagraafik
Foxy (FOXY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00359142
24 h madal
$ 0.00384337
24 h kõrge

$ 0.00359142
$ 0.00384337
$ 0.03032542
$ 0.0011223
-0.77%

-3.27%

-11.01%

-11.01%

Foxy (FOXY) reaalajas hind on $0.00359883. Viimase 24 tunni jooksul FOXY kaubeldud madalaim $ 0.00359142 ja kõrgeim $ 0.00384337 näitab aktiivset turu volatiivsust. FOXYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03032542 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0011223.

Lüliajalise tootluse osas on FOXY muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -3.27% 24 tunni vältel -11.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Foxy (FOXY) – turuteave

$ 21.08M
--
$ 35.98M
5.86B
10,000,000,000.0
Foxy praegune turukapitalisatsioon on $ 21.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. FOXY ringlev varu on 5.86B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.98M.

Foxy (FOXY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Foxy ja USD hinnamuutus $ -0.000121846612980248.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Foxy ja USD hinnamuutus $ +0.0013267752.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Foxy ja USD hinnamuutus $ +0.0051318207.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Foxy ja USD hinnamuutus $ +0.000582693771706594.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000121846612980248-3.27%
30 päeva$ +0.0013267752+36.87%
60 päeva$ +0.0051318207+142.60%
90 päeva$ +0.000582693771706594+19.32%

Mis on Foxy (FOXY)

Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Foxy (FOXY) allikas

Ametlik veebisait

Foxy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Foxy (FOXY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Foxy (FOXY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Foxy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Foxy hinna ennustust kohe!

FOXY kohalike valuutade suhtes

Foxy (FOXY) tokenoomika

Foxy (FOXY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOXY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Foxy (FOXY) kohta

Kui palju on Foxy (FOXY) tänapäeval väärt?
Reaalajas FOXY hind USD on 0.00359883 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FOXY/USD hind?
Praegune hind FOXY/USD on $ 0.00359883. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Foxy turukapitalisatsioon?
FOXY turukapitalisatsioon on $ 21.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FOXY ringlev varu?
FOXY ringlev varu on 5.86B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOXY (ATH) hind?
FOXY saavutab ATH hinna summas 0.03032542 USD.
Mis oli kõigi aegade FOXY madalaim (ATL) hind?
FOXY nägi ATL hinda summas 0.0011223 USD.
Milline on FOXY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FOXY kauplemismaht on -- USD.
Kas FOXY sel aastal kõrgemale ka suundub?
FOXY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOXY hinna ennustust.
