Mis on Foxy (FOXY)

Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Foxy (FOXY) allikas Ametlik veebisait

Foxy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Foxy (FOXY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Foxy (FOXY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Foxy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Foxy hinna ennustust kohe!

FOXY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Foxy (FOXY) tokenoomika

Foxy (FOXY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FOXY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Foxy (FOXY) kohta Kui palju on Foxy (FOXY) tänapäeval väärt? Reaalajas FOXY hind USD on 0.00359883 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FOXY/USD hind? $ 0.00359883 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FOXY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Foxy turukapitalisatsioon? FOXY turukapitalisatsioon on $ 21.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FOXY ringlev varu? FOXY ringlev varu on 5.86B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FOXY (ATH) hind? FOXY saavutab ATH hinna summas 0.03032542 USD . Mis oli kõigi aegade FOXY madalaim (ATL) hind? FOXY nägi ATL hinda summas 0.0011223 USD . Milline on FOXY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FOXY kauplemismaht on -- USD . Kas FOXY sel aastal kõrgemale ka suundub? FOXY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FOXY hinna ennustust

Foxy (FOXY) Olulised valdkonna uudised