Fortune Token (FRTN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fortune Token (FRTN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Fortune Token (FRTN) teave What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards. Ametlik veebisait: https://app.ebisusbay.com/ Valge raamat: https://ebisusbay.notion.site/ebisusbay/Ryoshi-Dynasties-8cb0bb21ad194af092cf1e1f8a8846c6 Ostke FRTN kohe!

Fortune Token (FRTN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fortune Token (FRTN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 316.88K $ 316.88K $ 316.88K Koguvaru: $ 996.28M $ 996.28M $ 996.28M Ringlev varu: $ 275.37M $ 275.37M $ 275.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.091031 $ 0.091031 $ 0.091031 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0011518 $ 0.0011518 $ 0.0011518 Lisateave Fortune Token (FRTN) hinna kohta

Fortune Token (FRTN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fortune Token (FRTN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FRTN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FRTN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FRTN tokeni tokenoomikat, avastage FRTN tokeni reaalajas hinda!

FRTN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FRTN võiks suunduda? Meie FRTN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FRTN tokeni hinna ennustust kohe!

