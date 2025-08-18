Mis on Fortune Token (FRTN)

What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.

Üksuse Fortune Token (FRTN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fortune Token (FRTN) kohta Kui palju on Fortune Token (FRTN) tänapäeval väärt? Reaalajas FRTN hind USD on 0.00118016 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FRTN/USD hind? $ 0.00118016 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FRTN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fortune Token turukapitalisatsioon? FRTN turukapitalisatsioon on $ 324.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FRTN ringlev varu? FRTN ringlev varu on 275.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FRTN (ATH) hind? FRTN saavutab ATH hinna summas 0.091031 USD . Mis oli kõigi aegade FRTN madalaim (ATL) hind? FRTN nägi ATL hinda summas 0.00097345 USD . Milline on FRTN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FRTN kauplemismaht on -- USD . Kas FRTN sel aastal kõrgemale ka suundub? FRTN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FRTN hinna ennustust

