Fortune Token (FRTN) reaalajas hind on $0.00118016. Viimase 24 tunni jooksul FRTN kaubeldud madalaim $ 0.00116357 ja kõrgeim $ 0.00125611 näitab aktiivset turu volatiivsust. FRTNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.091031 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00097345.
Lüliajalise tootluse osas on FRTN muutunud +0.88% viimase tunni jooksul, -3.74% 24 tunni vältel -18.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Fortune Token praegune turukapitalisatsioon on $ 324.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FRTN ringlev varu on 275.37M, mille koguvaru on 996281414.567182. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.17M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Fortune Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fortune Token ja USD hinnamuutus $ -0.0000717258.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fortune Token ja USD hinnamuutus $ -0.0000240864.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fortune Token ja USD hinnamuutus $ -0.0004429724475504047.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.74%
|30 päeva
|$ -0.0000717258
|-6.07%
|60 päeva
|$ -0.0000240864
|-2.04%
|90 päeva
|$ -0.0004429724475504047
|-27.29%
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
