FLAME (FLAME) teave Representing fire, FLAME embodies passion, rebellion, and transformation – burning down the old to ignite a bold new future for the XRPL. FLAME is a legacy XRP meme coin reignited by the community. Originally launched to bring fun to the XRPL, it is now evolving into a movement to onboard new people to the XRP Ledger through memes, community, and a culture of transformation. With fresh energy and direction, the community is driving FLAME forward, sparking adoption and fueling lasting innovation on the Ledger. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/FLAME_XRPL Ostke FLAME kohe!

FLAME (FLAME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FLAME (FLAME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.67K $ 112.67K $ 112.67K Koguvaru: $ 989.95K $ 989.95K $ 989.95K Ringlev varu: $ 989.95K $ 989.95K $ 989.95K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 112.67K $ 112.67K $ 112.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.22826 $ 0.22826 $ 0.22826 Kõigi aegade madalaim: $ 0.086088 $ 0.086088 $ 0.086088 Praegune hind: $ 0.113818 $ 0.113818 $ 0.113818 Lisateave FLAME (FLAME) hinna kohta

FLAME (FLAME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FLAME (FLAME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FLAME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FLAME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FLAME tokeni tokenoomikat, avastage FLAME tokeni reaalajas hinda!

FLAME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FLAME võiks suunduda? Meie FLAME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FLAME tokeni hinna ennustust kohe!

