Fire (FIRE) teave Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans. Ametlik veebisait: https://stokefire.xyz Valge raamat: https://stokefire.xyz/docs/fire Ostke FIRE kohe!

Fire (FIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fire (FIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.41K $ 112.41K $ 112.41K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.44M $ 9.44M $ 9.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 119.07K $ 119.07K $ 119.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.857278 $ 0.857278 $ 0.857278 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00843052 $ 0.00843052 $ 0.00843052 Praegune hind: $ 0.01187885 $ 0.01187885 $ 0.01187885 Lisateave Fire (FIRE) hinna kohta

Fire (FIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fire (FIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIRE tokeni tokenoomikat, avastage FIRE tokeni reaalajas hinda!

FIRE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIRE võiks suunduda? Meie FIRE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIRE tokeni hinna ennustust kohe!

