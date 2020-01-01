Fennec (FNNC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Fennec (FNNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Fennec (FNNC) teave

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party.

Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry.

Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Ametlik veebisait:
https://www.fennecblockchain.com/
Valge raamat:
https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf

Fennec (FNNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Fennec (FNNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K
Koguvaru:
$ 9.73M
$ 9.73M$ 9.73M
Ringlev varu:
$ 9.73M
$ 9.73M$ 9.73M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02082869
$ 0.02082869$ 0.02082869
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00120073
$ 0.00120073$ 0.00120073
Praegune hind:
$ 0.0012371
$ 0.0012371$ 0.0012371

Fennec (FNNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Fennec (FNNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate FNNC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

FNNC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate FNNC tokeni tokenoomikat, avastage FNNC tokeni reaalajas hinda!

FNNC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu FNNC võiks suunduda? Meie FNNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

mc_how_why_title
Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.