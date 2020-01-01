Fennec (FNNC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Fennec (FNNC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Fennec (FNNC) teave Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Ametlik veebisait: https://www.fennecblockchain.com/ Valge raamat: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Ostke FNNC kohe!

Fennec (FNNC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Fennec (FNNC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Koguvaru: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M Ringlev varu: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.08K $ 12.08K $ 12.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00120073 $ 0.00120073 $ 0.00120073 Praegune hind: $ 0.0012371 $ 0.0012371 $ 0.0012371 Lisateave Fennec (FNNC) hinna kohta

Fennec (FNNC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Fennec (FNNC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FNNC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FNNC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FNNC tokeni tokenoomikat, avastage FNNC tokeni reaalajas hinda!

FNNC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FNNC võiks suunduda? Meie FNNC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FNNC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!