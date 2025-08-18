Rohkem infot FNNC

FNNC Hinnainfo

FNNC Valge raamat

FNNC Ametlik veebisait

FNNC Tokenoomika

FNNC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Fennec logo

Fennec hind (FNNC)

Loendis mitteolevad

1 FNNC/USD reaalajas hind:

$0.00128426
$0.00128426$0.00128426
-2.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Fennec (FNNC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:29:06 (UTC+8)

Fennec (FNNC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00127882
$ 0.00127882$ 0.00127882
24 h madal
$ 0.00134409
$ 0.00134409$ 0.00134409
24 h kõrge

$ 0.00127882
$ 0.00127882$ 0.00127882

$ 0.00134409
$ 0.00134409$ 0.00134409

$ 0.02082869
$ 0.02082869$ 0.02082869

$ 0.00127882
$ 0.00127882$ 0.00127882

-0.07%

-2.70%

-6.64%

-6.64%

Fennec (FNNC) reaalajas hind on $0.00128426. Viimase 24 tunni jooksul FNNC kaubeldud madalaim $ 0.00127882 ja kõrgeim $ 0.00134409 näitab aktiivset turu volatiivsust. FNNCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02082869 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00127882.

Lüliajalise tootluse osas on FNNC muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Fennec (FNNC) – turuteave

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

--
----

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

9.73M
9.73M 9.73M

9,727,393.76
9,727,393.76 9,727,393.76

Fennec praegune turukapitalisatsioon on $ 12.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FNNC ringlev varu on 9.73M, mille koguvaru on 9727393.76. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.49K.

Fennec (FNNC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Fennec ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Fennec ja USD hinnamuutus $ -0.0003445715.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Fennec ja USD hinnamuutus $ -0.0005395537.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Fennec ja USD hinnamuutus $ -0.003243376704841897.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.70%
30 päeva$ -0.0003445715-26.83%
60 päeva$ -0.0005395537-42.01%
90 päeva$ -0.003243376704841897-71.63%

Mis on Fennec (FNNC)

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Fennec (FNNC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Fennec hinna ennustus (USD)

Kui palju on Fennec (FNNC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Fennec (FNNC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Fennec nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Fennec hinna ennustust kohe!

FNNC kohalike valuutade suhtes

Fennec (FNNC) tokenoomika

Fennec (FNNC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FNNC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fennec (FNNC) kohta

Kui palju on Fennec (FNNC) tänapäeval väärt?
Reaalajas FNNC hind USD on 0.00128426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FNNC/USD hind?
Praegune hind FNNC/USD on $ 0.00128426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Fennec turukapitalisatsioon?
FNNC turukapitalisatsioon on $ 12.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FNNC ringlev varu?
FNNC ringlev varu on 9.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNNC (ATH) hind?
FNNC saavutab ATH hinna summas 0.02082869 USD.
Mis oli kõigi aegade FNNC madalaim (ATL) hind?
FNNC nägi ATL hinda summas 0.00127882 USD.
Milline on FNNC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FNNC kauplemismaht on -- USD.
Kas FNNC sel aastal kõrgemale ka suundub?
FNNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNNC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:29:06 (UTC+8)

Fennec (FNNC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.