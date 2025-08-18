Mis on Fennec (FNNC)

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Üksuse Fennec (FNNC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Fennec (FNNC) kohta Kui palju on Fennec (FNNC) tänapäeval väärt? Reaalajas FNNC hind USD on 0.00128426 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FNNC/USD hind? $ 0.00128426 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FNNC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Fennec turukapitalisatsioon? FNNC turukapitalisatsioon on $ 12.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FNNC ringlev varu? FNNC ringlev varu on 9.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FNNC (ATH) hind? FNNC saavutab ATH hinna summas 0.02082869 USD . Mis oli kõigi aegade FNNC madalaim (ATL) hind? FNNC nägi ATL hinda summas 0.00127882 USD . Milline on FNNC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FNNC kauplemismaht on -- USD . Kas FNNC sel aastal kõrgemale ka suundub? FNNC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FNNC hinna ennustust

