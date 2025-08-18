Rohkem infot FALX

FALX Hinnainfo

FALX Valge raamat

FALX Ametlik veebisait

FALX Tokenoomika

FALX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

FALX logo

FALX hind (FALX)

Loendis mitteolevad

1 FALX/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
FALX (FALX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:03:24 (UTC+8)

FALX (FALX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00345084
$ 0.00345084$ 0.00345084

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-6.86%

-1.85%

-1.85%

FALX (FALX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul FALX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. FALXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00345084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on FALX muutunud +0.19% viimase tunni jooksul, -6.86% 24 tunni vältel -1.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FALX (FALX) – turuteave

$ 254.01K
$ 254.01K$ 254.01K

--
----

$ 254.01K
$ 254.01K$ 254.01K

10.00B
10.00B 10.00B

9,999,998,828.37
9,999,998,828.37 9,999,998,828.37

FALX praegune turukapitalisatsioon on $ 254.01K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FALX ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 9999998828.37. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 254.01K.

FALX (FALX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse FALX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse FALX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse FALX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse FALX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.86%
30 päeva$ 0+0.17%
60 päeva$ 0+22.28%
90 päeva$ 0--

Mis on FALX (FALX)

FalconX-Join the fastest Dex on the Solana Blockchain. Revolutionize the way you crypto & join the socials!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FALX (FALX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

FALX hinna ennustus (USD)

Kui palju on FALX (FALX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FALX (FALX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FALX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FALX hinna ennustust kohe!

FALX kohalike valuutade suhtes

FALX (FALX) tokenoomika

FALX (FALX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FALX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FALX (FALX) kohta

Kui palju on FALX (FALX) tänapäeval väärt?
Reaalajas FALX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FALX/USD hind?
Praegune hind FALX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FALX turukapitalisatsioon?
FALX turukapitalisatsioon on $ 254.01K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FALX ringlev varu?
FALX ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FALX (ATH) hind?
FALX saavutab ATH hinna summas 0.00345084 USD.
Mis oli kõigi aegade FALX madalaim (ATL) hind?
FALX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on FALX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FALX kauplemismaht on -- USD.
Kas FALX sel aastal kõrgemale ka suundub?
FALX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FALX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:03:24 (UTC+8)

FALX (FALX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.