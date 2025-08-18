Mis on FALX (FALX)

FalconX-Join the fastest Dex on the Solana Blockchain. Revolutionize the way you crypto & join the socials!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse FALX (FALX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

FALX hinna ennustus (USD)

Kui palju on FALX (FALX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FALX (FALX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FALX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FALX hinna ennustust kohe!

FALX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

FALX (FALX) tokenoomika

FALX (FALX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FALX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FALX (FALX) kohta Kui palju on FALX (FALX) tänapäeval väärt? Reaalajas FALX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FALX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FALX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FALX turukapitalisatsioon? FALX turukapitalisatsioon on $ 254.01K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FALX ringlev varu? FALX ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FALX (ATH) hind? FALX saavutab ATH hinna summas 0.00345084 USD . Mis oli kõigi aegade FALX madalaim (ATL) hind? FALX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FALX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FALX kauplemismaht on -- USD . Kas FALX sel aastal kõrgemale ka suundub? FALX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FALX hinna ennustust

FALX (FALX) Olulised valdkonna uudised