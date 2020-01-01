Ethix (ETHIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ethix (ETHIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ethix (ETHIX) teave Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector). Ametlik veebisait: https://www.ethichub.com/en Valge raamat: https://docs-ethix.ethichub.com/v/english/ Ostke ETHIX kohe!

Ethix (ETHIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ethix (ETHIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.52M $ 18.52M $ 18.52M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 70.50M $ 70.50M $ 70.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.27M $ 26.27M $ 26.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05623 $ 0.05623 $ 0.05623 Praegune hind: $ 0.262962 $ 0.262962 $ 0.262962 Lisateave Ethix (ETHIX) hinna kohta

Ethix (ETHIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ethix (ETHIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETHIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETHIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETHIX tokeni tokenoomikat, avastage ETHIX tokeni reaalajas hinda!

ETHIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETHIX võiks suunduda? Meie ETHIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETHIX tokeni hinna ennustust kohe!

