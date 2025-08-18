Mis on Ethix (ETHIX)

Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).

Ethix (ETHIX) tokenoomika

Ethix (ETHIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETHIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ethix (ETHIX) kohta Kui palju on Ethix (ETHIX) tänapäeval väärt? Reaalajas ETHIX hind USD on 0.263822 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ETHIX/USD hind? $ 0.263822 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ETHIX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ethix turukapitalisatsioon? ETHIX turukapitalisatsioon on $ 18.54M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ETHIX ringlev varu? ETHIX ringlev varu on 70.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETHIX (ATH) hind? ETHIX saavutab ATH hinna summas 1.037 USD . Mis oli kõigi aegade ETHIX madalaim (ATL) hind? ETHIX nägi ATL hinda summas 0.05623 USD . Milline on ETHIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ETHIX kauplemismaht on -- USD . Kas ETHIX sel aastal kõrgemale ka suundub? ETHIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETHIX hinna ennustust

