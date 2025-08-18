Espresso Bot hind (ESPR)
Espresso Bot (ESPR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ESPR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00801263 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on ESPR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +19.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Espresso Bot praegune turukapitalisatsioon on $ 98.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ESPR ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 98.14K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Espresso Bot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Espresso Bot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Espresso Bot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Espresso Bot ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+19.81%
|60 päeva
|$ 0
|+55.40%
|90 päeva
|$ 0
|--
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
Kui palju on Espresso Bot (ESPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Espresso Bot (ESPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Espresso Bot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Espresso Bot hinna ennustust kohe!
Espresso Bot (ESPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
