Elexium (EX) teave Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform. Ametlik veebisait: https://elexium.finance Ostke EX kohe!

Elexium (EX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elexium (EX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.82K $ 64.82K $ 64.82K Koguvaru: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Ringlev varu: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 65.39K $ 65.39K $ 65.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01356594 $ 0.01356594 $ 0.01356594 Praegune hind: $ 0.01822544 $ 0.01822544 $ 0.01822544 Lisateave Elexium (EX) hinna kohta

Elexium (EX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elexium (EX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EX tokeni tokenoomikat, avastage EX tokeni reaalajas hinda!

EX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EX võiks suunduda? Meie EX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EX tokeni hinna ennustust kohe!

