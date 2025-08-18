Mis on Elexium (EX)

Elexium is the first VE DEX on Alephium Blockchain. Aiming to be the top liquidity Arena for the Alephium Blockchain, the user centric emission model empowers "The People's Choice" and the Elexium Flywheel. Users can trade, stake, vote, earn and share in fees while exploring the Alephium Ecosystem. Dapps can bribe users to vote for their liquidity pools, and everybody can share in the process for deciding where rewards go. A decentralized manner of DEX emissions that empowers the users to have a stake in the future of the platform.

Üksuse Elexium (EX) allikas Ametlik veebisait

Elexium (EX) tokenoomika

Elexium (EX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elexium (EX) kohta Kui palju on Elexium (EX) tänapäeval väärt? Reaalajas EX hind USD on 0.02222047 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EX/USD hind? $ 0.02222047 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elexium turukapitalisatsioon? EX turukapitalisatsioon on $ 79.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EX ringlev varu? EX ringlev varu on 3.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EX (ATH) hind? EX saavutab ATH hinna summas 2.11 USD . Mis oli kõigi aegade EX madalaim (ATL) hind? EX nägi ATL hinda summas 0.01356594 USD . Milline on EX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EX kauplemismaht on -- USD . Kas EX sel aastal kõrgemale ka suundub? EX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EX hinna ennustust

