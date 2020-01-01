DREAM (DREAM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DREAM (DREAM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DREAM (DREAM) teave Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone. Ametlik veebisait: https://www.dreamcoins.fun/ Ostke DREAM kohe!

DREAM (DREAM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DREAM (DREAM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 574.20K Koguvaru: $ 996.90M Ringlev varu: $ 996.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 574.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01634701 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00057598

DREAM (DREAM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DREAM (DREAM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DREAM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DREAM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DREAM tokeni tokenoomikat, avastage DREAM tokeni reaalajas hinda!

