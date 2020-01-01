DOS Network (DOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOS Network (DOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOS Network (DOS) teave DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Ametlik veebisait: https://dos.network/ Valge raamat: https://docsend.com/view/ak3rdft Ostke DOS kohe!

DOS Network (DOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOS Network (DOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.84K $ 28.84K $ 28.84K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 218.46K $ 218.46K $ 218.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.388179 $ 0.388179 $ 0.388179 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021846 $ 0.00021846 $ 0.00021846 Lisateave DOS Network (DOS) hinna kohta

DOS Network (DOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOS Network (DOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOS tokeni tokenoomikat, avastage DOS tokeni reaalajas hinda!

DOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOS võiks suunduda? Meie DOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOS tokeni hinna ennustust kohe!

