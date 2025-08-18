Rohkem infot DOS

DOS Network hind (DOS)

1 DOS/USD reaalajas hind:

$0.00025282
0.00%1D
mexc
USD
DOS Network (DOS) reaalajas hinnagraafik
DOS Network (DOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.388179
$ 0
--

--

-15.36%

-15.36%

DOS Network (DOS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DOS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.388179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DOS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -15.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOS Network (DOS) – turuteave

$ 33.38K
--
$ 252.82K
132.04M
1,000,000,000.0
DOS Network praegune turukapitalisatsioon on $ 33.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DOS ringlev varu on 132.04M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 252.82K.

DOS Network (DOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DOS Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DOS Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DOS Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DOS Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+12.84%
60 päeva$ 0+43.03%
90 päeva$ 0--

Mis on DOS Network (DOS)

DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.

Üksuse DOS Network (DOS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DOS Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOS Network (DOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOS Network (DOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOS Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOS Network hinna ennustust kohe!

DOS Network (DOS) tokenoomika

DOS Network (DOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOS Network (DOS) kohta

Kui palju on DOS Network (DOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOS/USD hind?
Praegune hind DOS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOS Network turukapitalisatsioon?
DOS turukapitalisatsioon on $ 33.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOS ringlev varu?
DOS ringlev varu on 132.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOS (ATH) hind?
DOS saavutab ATH hinna summas 0.388179 USD.
Mis oli kõigi aegade DOS madalaim (ATL) hind?
DOS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOS kauplemismaht on -- USD.
Kas DOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOS hinna ennustust.
