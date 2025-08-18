Mis on DOODiPALS (DOODI)

Doodipals $DOODI $DOODI is a meme-driven IP under the Apeiron franchise, powered by Micro-Shorts, minigames, and AI Agents. $DOOD fuels the "Doods," a fun, tight-knit community that thrives on social media trends, backed by AI integrated into games via Deep Reinforcement Learning. Apeiron’s team, who raised $27M from gaming legends like CH Kim (PUBG) and Ken Cron (World of Warcraft) plus web3 funds like Hashed and Spartan Group, won the 2024 Hong Kong ICT Digital Entertainment Grand Award. Now, they’re expanding beyond gamers with lighthearted Doodi products.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOODiPALS (DOODI) kohta Kui palju on DOODiPALS (DOODI) tänapäeval väärt? Reaalajas DOODI hind USD on 0.00643989 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DOODI/USD hind? $ 0.00643989 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DOODI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DOODiPALS turukapitalisatsioon? DOODI turukapitalisatsioon on $ 6.44M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DOODI ringlev varu? DOODI ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOODI (ATH) hind? DOODI saavutab ATH hinna summas 0.00885148 USD . Mis oli kõigi aegade DOODI madalaim (ATL) hind? DOODI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DOODI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DOODI kauplemismaht on -- USD . Kas DOODI sel aastal kõrgemale ka suundub? DOODI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOODI hinna ennustust

