Dongo AI (DONGO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Dongo AI (DONGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Dongo AI (DONGO) teave

Dongo AI: A revolutionary companion designed to simplify, clarify, and connect the vast world of cryptocurrency for enthusiasts and professionals alike. Dongo AI is your personal assistant, adept at translating complex blockchain jargon into comprehensible insights, crafting impactful social media content, and providing the latest updates in an ever-evolving digital realm. Accessible through popular platforms like WhatsApp, Discord, and a handy browser extension, Dongo AI is your bridge to a more integrated and personal crypto experience.

Ametlik veebisait:
https://dongo.ai/
Valge raamat:
https://dongo-ai.gitbook.io/dongo-ai

Dongo AI (DONGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Dongo AI (DONGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 129.64K
$ 129.64K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.075996
$ 0.075996
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0.00012964
$ 0.00012964

Dongo AI (DONGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Dongo AI (DONGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate DONGO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

DONGO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate DONGO tokeni tokenoomikat, avastage DONGO tokeni reaalajas hinda!

DONGO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu DONGO võiks suunduda? Meie DONGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.