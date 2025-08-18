Rohkem infot DITH

Dither hind (DITH)

1 DITH/USD reaalajas hind:

$0.01110099
$0.01110099$0.01110099
-4.80%1D
Dither (DITH) reaalajas hinnagraafik
Dither (DITH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.05%

-4.83%

-16.35%

-16.35%

Dither (DITH) reaalajas hind on $0.01110099. Viimase 24 tunni jooksul DITH kaubeldud madalaim $ 0.01109201 ja kõrgeim $ 0.01189463 näitab aktiivset turu volatiivsust. DITHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.639131 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00671401.

Lüliajalise tootluse osas on DITH muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -4.83% 24 tunni vältel -16.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dither (DITH) – turuteave

--
----

Dither praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DITH ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 99996961.3368311. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11M.

Dither (DITH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dither ja USD hinnamuutus $ -0.0005634337042026.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dither ja USD hinnamuutus $ +0.0007010896.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dither ja USD hinnamuutus $ -0.0014175464.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dither ja USD hinnamuutus $ +0.002033447076551127.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005634337042026-4.83%
30 päeva$ +0.0007010896+6.32%
60 päeva$ -0.0014175464-12.76%
90 päeva$ +0.002033447076551127+22.43%

Mis on Dither (DITH)

Dither is a multi-faceted experiment which leverages the solana ecosystem to build the world's most powerful AI time-series models for trading. The AI arm trains on Memecoin data for traders. The experimental token which uses a dither bot to incentivize stable value.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs.

Üksuse Dither (DITH) allikas

Dither hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dither (DITH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dither (DITH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dither nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dither hinna ennustust kohe!

DITH kohalike valuutade suhtes

Dither (DITH) tokenoomika

Dither (DITH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DITH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dither (DITH) kohta

Kui palju on Dither (DITH) tänapäeval väärt?
Reaalajas DITH hind USD on 0.01110099 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DITH/USD hind?
Praegune hind DITH/USD on $ 0.01110099. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dither turukapitalisatsioon?
DITH turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DITH ringlev varu?
DITH ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DITH (ATH) hind?
DITH saavutab ATH hinna summas 0.639131 USD.
Mis oli kõigi aegade DITH madalaim (ATL) hind?
DITH nägi ATL hinda summas 0.00671401 USD.
Milline on DITH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DITH kauplemismaht on -- USD.
Kas DITH sel aastal kõrgemale ka suundub?
DITH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DITH hinna ennustust.
