Deployyyyer (DEPLOY) teave Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Ametlik veebisait: https://info.deployyyyer.io/ Valge raamat: https://docs.deployyyyer.io/

Deployyyyer (DEPLOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Deployyyyer (DEPLOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 219.29K $ 219.29K $ 219.29K Koguvaru: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M Ringlev varu: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.29K $ 219.29K $ 219.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0045899 $ 0.0045899 $ 0.0045899 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022195 $ 0.00022195 $ 0.00022195 Lisateave Deployyyyer (DEPLOY) hinna kohta

Deployyyyer (DEPLOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Deployyyyer (DEPLOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEPLOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEPLOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEPLOY tokeni tokenoomikat, avastage DEPLOY tokeni reaalajas hinda!

DEPLOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEPLOY võiks suunduda? Meie DEPLOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEPLOY tokeni hinna ennustust kohe!

