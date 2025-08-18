Mis on Deployyyyer (DEPLOY)

Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.

Deployyyyer (DEPLOY) tokenoomika

Deployyyyer (DEPLOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEPLOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Deployyyyer (DEPLOY) kohta Kui palju on Deployyyyer (DEPLOY) tänapäeval väärt? Reaalajas DEPLOY hind USD on 0.00022321 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DEPLOY/USD hind? $ 0.00022321 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DEPLOY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Deployyyyer turukapitalisatsioon? DEPLOY turukapitalisatsioon on $ 220.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DEPLOY ringlev varu? DEPLOY ringlev varu on 988.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEPLOY (ATH) hind? DEPLOY saavutab ATH hinna summas 0.0045899 USD . Mis oli kõigi aegade DEPLOY madalaim (ATL) hind? DEPLOY nägi ATL hinda summas 0.00021366 USD . Milline on DEPLOY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DEPLOY kauplemismaht on -- USD . Kas DEPLOY sel aastal kõrgemale ka suundub? DEPLOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEPLOY hinna ennustust

