Definder Network hind (DNT)

1 DNT/USD reaalajas hind:

$0.04026841
$0.04026841$0.04026841
-6.10%1D
USD
Definder Network (DNT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:57:04 (UTC+8)

Definder Network (DNT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04042854
$ 0.04042854$ 0.04042854
24 h madal
$ 0.04310774
$ 0.04310774$ 0.04310774
24 h kõrge

$ 0.04042854
$ 0.04042854$ 0.04042854

$ 0.04310774
$ 0.04310774$ 0.04310774

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-6.15%

-7.18%

-7.18%

Definder Network (DNT) reaalajas hind on $0.04026841. Viimase 24 tunni jooksul DNT kaubeldud madalaim $ 0.04042854 ja kõrgeim $ 0.04310774 näitab aktiivset turu volatiivsust. DNTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DNT muutunud -0.61% viimase tunni jooksul, -6.15% 24 tunni vältel -7.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Definder Network (DNT) – turuteave

$ 205.41K
$ 205.41K$ 205.41K

--
----

$ 867.71K
$ 867.71K$ 867.71K

5.10M
5.10M 5.10M

21,548,097.0
21,548,097.0 21,548,097.0

Definder Network praegune turukapitalisatsioon on $ 205.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DNT ringlev varu on 5.10M, mille koguvaru on 21548097.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 867.71K.

Definder Network (DNT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Definder Network ja USD hinnamuutus $ -0.00264139450870538.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Definder Network ja USD hinnamuutus $ -0.0031919520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Definder Network ja USD hinnamuutus $ +0.0096309432.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Definder Network ja USD hinnamuutus $ +0.00872215124458104.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00264139450870538-6.15%
30 päeva$ -0.0031919520-7.92%
60 päeva$ +0.0096309432+23.92%
90 päeva$ +0.00872215124458104+27.65%

Mis on Definder Network (DNT)

Üksuse Definder Network (DNT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Definder Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Definder Network (DNT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Definder Network (DNT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Definder Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Definder Network hinna ennustust kohe!

DNT kohalike valuutade suhtes

Definder Network (DNT) tokenoomika

Definder Network (DNT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DNT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Definder Network (DNT) kohta

Kui palju on Definder Network (DNT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DNT hind USD on 0.04026841 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DNT/USD hind?
Praegune hind DNT/USD on $ 0.04026841. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Definder Network turukapitalisatsioon?
DNT turukapitalisatsioon on $ 205.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DNT ringlev varu?
DNT ringlev varu on 5.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DNT (ATH) hind?
DNT saavutab ATH hinna summas 21.0 USD.
Mis oli kõigi aegade DNT madalaim (ATL) hind?
DNT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DNT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DNT kauplemismaht on -- USD.
Kas DNT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DNT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DNT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:57:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.