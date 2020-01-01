DeCats (DECATS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DeCats (DECATS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DeCats (DECATS) teave We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Ametlik veebisait: https://decats.io/ Valge raamat: https://decats.io/faq/ Ostke DECATS kohe!

DeCats (DECATS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DeCats (DECATS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Koguvaru: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ringlev varu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.49K $ 6.49K $ 6.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 Kõigi aegade madalaim: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Praegune hind: $ 0.649138 $ 0.649138 $ 0.649138 Lisateave DeCats (DECATS) hinna kohta

DeCats (DECATS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DeCats (DECATS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DECATS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DECATS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DECATS tokeni tokenoomikat, avastage DECATS tokeni reaalajas hinda!

DECATS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DECATS võiks suunduda? Meie DECATS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DECATS tokeni hinna ennustust kohe!

