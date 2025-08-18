Mis on DeCats (DECATS)

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

DeCats hinna ennustus (USD)

Kui palju on DeCats (DECATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DeCats (DECATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DeCats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DeCats hinna ennustust kohe!

DeCats (DECATS) tokenoomika

DeCats (DECATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DECATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DeCats (DECATS) kohta Kui palju on DeCats (DECATS) tänapäeval väärt? Reaalajas DECATS hind USD on 0.653487 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DECATS/USD hind? $ 0.653487 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DECATS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DeCats turukapitalisatsioon? DECATS turukapitalisatsioon on $ 6.53K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DECATS ringlev varu? DECATS ringlev varu on 10.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DECATS (ATH) hind? DECATS saavutab ATH hinna summas 114.92 USD . Mis oli kõigi aegade DECATS madalaim (ATL) hind? DECATS nägi ATL hinda summas 0.501843 USD . Milline on DECATS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DECATS kauplemismaht on -- USD . Kas DECATS sel aastal kõrgemale ka suundub? DECATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DECATS hinna ennustust

