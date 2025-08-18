Mis on DEC Token (DECT)

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DEC Token (DECT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DEC Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on DEC Token (DECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEC Token (DECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEC Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DEC Token hinna ennustust kohe!

DECT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DEC Token (DECT) tokenoomika

DEC Token (DECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DEC Token (DECT) kohta Kui palju on DEC Token (DECT) tänapäeval väärt? Reaalajas DECT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DECT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DECT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DEC Token turukapitalisatsioon? DECT turukapitalisatsioon on $ 304.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DECT ringlev varu? DECT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DECT (ATH) hind? DECT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DECT madalaim (ATL) hind? DECT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DECT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DECT kauplemismaht on -- USD . Kas DECT sel aastal kõrgemale ka suundub? DECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DECT hinna ennustust

DEC Token (DECT) Olulised valdkonna uudised