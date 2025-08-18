Rohkem infot DECT

DEC Token logo

DEC Token hind (DECT)

Loendis mitteolevad

1 DECT/USD reaalajas hind:

$0.00030411
$0.00030411$0.00030411
-0.50%1D
USD
DEC Token (DECT) reaalajas hinnagraafik
DEC Token (DECT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.51%

-8.19%

-8.19%

DEC Token (DECT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DECT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DECTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DECT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel -8.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DEC Token (DECT) – turuteave

$ 304.11K
$ 304.11K$ 304.11K

--
----

$ 304.11K
$ 304.11K$ 304.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DEC Token praegune turukapitalisatsioon on $ 304.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DECT ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 304.11K.

DEC Token (DECT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DEC Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DEC Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DEC Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DEC Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.51%
30 päeva$ 0+0.26%
60 päeva$ 0+20.08%
90 päeva$ 0--

Mis on DEC Token (DECT)

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

Üksuse DEC Token (DECT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DEC Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on DEC Token (DECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DEC Token (DECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DEC Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DEC Token hinna ennustust kohe!

DEC Token (DECT) tokenoomika

DEC Token (DECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DEC Token (DECT) kohta

Kui palju on DEC Token (DECT) tänapäeval väärt?
Reaalajas DECT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DECT/USD hind?
Praegune hind DECT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DEC Token turukapitalisatsioon?
DECT turukapitalisatsioon on $ 304.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DECT ringlev varu?
DECT ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DECT (ATH) hind?
DECT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DECT madalaim (ATL) hind?
DECT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DECT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DECT kauplemismaht on -- USD.
Kas DECT sel aastal kõrgemale ka suundub?
DECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DECT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.