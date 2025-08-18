Dayhub hind (DAY)
Dayhub (DAY) reaalajas hind on $0.00619672. Viimase 24 tunni jooksul DAY kaubeldud madalaim $ 0.00592301 ja kõrgeim $ 0.00652314 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00758727 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00549307.
Lüliajalise tootluse osas on DAY muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -5.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dayhub praegune turukapitalisatsioon on $ 2.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAY ringlev varu on 481.25M, mille koguvaru on 819057435.15502. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.08M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dayhub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dayhub ja USD hinnamuutus $ +0.0004026380.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dayhub ja USD hinnamuutus $ -0.0001083899.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dayhub ja USD hinnamuutus $ +0.000613778438207395.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.71%
|30 päeva
|$ +0.0004026380
|+6.50%
|60 päeva
|$ -0.0001083899
|-1.74%
|90 päeva
|$ +0.000613778438207395
|+10.99%
Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.
