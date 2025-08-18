Mis on Dayhub (DAY)

Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.

Dayhub (DAY) tokenoomika

Dayhub (DAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dayhub (DAY) kohta Kui palju on Dayhub (DAY) tänapäeval väärt? Reaalajas DAY hind USD on 0.00619672 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAY/USD hind? $ 0.00619672 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dayhub turukapitalisatsioon? DAY turukapitalisatsioon on $ 2.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAY ringlev varu? DAY ringlev varu on 481.25M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAY (ATH) hind? DAY saavutab ATH hinna summas 0.00758727 USD . Mis oli kõigi aegade DAY madalaim (ATL) hind? DAY nägi ATL hinda summas 0.00549307 USD . Milline on DAY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAY kauplemismaht on -- USD . Kas DAY sel aastal kõrgemale ka suundub? DAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAY hinna ennustust

