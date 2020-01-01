DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DaTa eXchange DTX (DTX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DaTa eXchange DTX (DTX) teave As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Ametlik veebisait: https://databrokerdao.com Ostke DTX kohe!

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DaTa eXchange DTX (DTX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.07K $ 90.07K $ 90.07K Koguvaru: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Ringlev varu: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 90.07K $ 90.07K $ 90.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000998 $ 0.00000998 $ 0.00000998 Praegune hind: $ 0.0004003 $ 0.0004003 $ 0.0004003 Lisateave DaTa eXchange DTX (DTX) hinna kohta

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DTX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DTX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DTX tokeni tokenoomikat, avastage DTX tokeni reaalajas hinda!

DTX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DTX võiks suunduda? Meie DTX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DTX tokeni hinna ennustust kohe!

