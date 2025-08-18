Mis on DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

DaTa eXchange DTX hinna ennustus (USD)

Kui palju on DaTa eXchange DTX (DTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DaTa eXchange DTX (DTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DaTa eXchange DTX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DTX kohalike valuutade suhtes

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DaTa eXchange DTX (DTX) kohta Kui palju on DaTa eXchange DTX (DTX) tänapäeval väärt? Reaalajas DTX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DTX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DTX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DaTa eXchange DTX turukapitalisatsioon? DTX turukapitalisatsioon on $ 89.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DTX ringlev varu? DTX ringlev varu on 225.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DTX (ATH) hind? DTX saavutab ATH hinna summas 0.191462 USD . Mis oli kõigi aegade DTX madalaim (ATL) hind? DTX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DTX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DTX kauplemismaht on -- USD . Kas DTX sel aastal kõrgemale ka suundub? DTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DTX hinna ennustust

