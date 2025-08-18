Rohkem infot DTX

DaTa eXchange DTX logo

DaTa eXchange DTX hind (DTX)

Loendis mitteolevad

1 DTX/USD reaalajas hind:

$0.00039934
$0.00039934$0.00039934
+12.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DaTa eXchange DTX (DTX) reaalajas hinnagraafik
DaTa eXchange DTX (DTX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

$ 0
$ 0$ 0

--

+12.84%

-36.74%

-36.74%

DaTa eXchange DTX (DTX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DTX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DTXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.191462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DTX muutunud -- viimase tunni jooksul, +12.84% 24 tunni vältel -36.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DaTa eXchange DTX (DTX) – turuteave

$ 89.85K
$ 89.85K$ 89.85K

--
----

$ 89.85K
$ 89.85K$ 89.85K

225.00M
225.00M 225.00M

225,000,000.0
225,000,000.0 225,000,000.0

DaTa eXchange DTX praegune turukapitalisatsioon on $ 89.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DTX ringlev varu on 225.00M, mille koguvaru on 225000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.85K.

DaTa eXchange DTX (DTX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DaTa eXchange DTX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DaTa eXchange DTX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DaTa eXchange DTX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DaTa eXchange DTX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+12.84%
30 päeva$ 0-52.00%
60 päeva$ 0-53.34%
90 päeva$ 0--

Mis on DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DaTa eXchange DTX (DTX) allikas

Ametlik veebisait

DaTa eXchange DTX hinna ennustus (USD)

Kui palju on DaTa eXchange DTX (DTX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DaTa eXchange DTX (DTX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DaTa eXchange DTX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DaTa eXchange DTX hinna ennustust kohe!

DTX kohalike valuutade suhtes

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika

DaTa eXchange DTX (DTX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DTX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DaTa eXchange DTX (DTX) kohta

Kui palju on DaTa eXchange DTX (DTX) tänapäeval väärt?
Reaalajas DTX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DTX/USD hind?
Praegune hind DTX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DaTa eXchange DTX turukapitalisatsioon?
DTX turukapitalisatsioon on $ 89.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DTX ringlev varu?
DTX ringlev varu on 225.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DTX (ATH) hind?
DTX saavutab ATH hinna summas 0.191462 USD.
Mis oli kõigi aegade DTX madalaim (ATL) hind?
DTX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DTX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DTX kauplemismaht on -- USD.
Kas DTX sel aastal kõrgemale ka suundub?
DTX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DTX hinna ennustust.
