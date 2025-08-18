Mis on CVI (GOVI)

CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CVI (GOVI) allikas Ametlik veebisait

CVI hinna ennustus (USD)

Kui palju on CVI (GOVI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CVI (GOVI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CVI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CVI hinna ennustust kohe!

GOVI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CVI (GOVI) tokenoomika

CVI (GOVI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOVI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CVI (GOVI) kohta Kui palju on CVI (GOVI) tänapäeval väärt? Reaalajas GOVI hind USD on 0.02180785 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOVI/USD hind? $ 0.02180785 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOVI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CVI turukapitalisatsioon? GOVI turukapitalisatsioon on $ 336.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOVI ringlev varu? GOVI ringlev varu on 15.44M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOVI (ATH) hind? GOVI saavutab ATH hinna summas 7.67 USD . Mis oli kõigi aegade GOVI madalaim (ATL) hind? GOVI nägi ATL hinda summas 0.00866391 USD . Milline on GOVI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOVI kauplemismaht on -- USD . Kas GOVI sel aastal kõrgemale ka suundub? GOVI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOVI hinna ennustust

CVI (GOVI) Olulised valdkonna uudised