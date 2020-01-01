Crying Cat (CRYING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crying Cat (CRYING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crying Cat (CRYING) teave This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Ametlik veebisait: https://cryingcats.xyz/

Crying Cat (CRYING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crying Cat (CRYING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.35K $ 214.35K $ 214.35K Koguvaru: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Ringlev varu: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 214.35K $ 214.35K $ 214.35K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005895 $ 0.00005895 $ 0.00005895 Praegune hind: $ 0.0002229 $ 0.0002229 $ 0.0002229 Lisateave Crying Cat (CRYING) hinna kohta

Crying Cat (CRYING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crying Cat (CRYING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRYING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRYING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRYING tokeni tokenoomikat, avastage CRYING tokeni reaalajas hinda!

CRYING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRYING võiks suunduda? Meie CRYING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRYING tokeni hinna ennustust kohe!

