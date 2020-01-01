BULLA (BULLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BULLA (BULLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BULLA (BULLA) teave Ametlik veebisait: https://bullamascot.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x595e21b20e78674f8a64c1566a20b2b316bc3511 Ostke BULLA kohe!

BULLA (BULLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BULLA (BULLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.10M $ 69.10M $ 69.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2282 $ 0.2282 $ 0.2282 Kõigi aegade madalaim: $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 $ 0.031938506130557556 Praegune hind: $ 0.0691 $ 0.0691 $ 0.0691 Lisateave BULLA (BULLA) hinna kohta

BULLA (BULLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BULLA (BULLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BULLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BULLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BULLA tokeni tokenoomikat, avastage BULLA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BULLA Kas olete huvitatud BULLA (BULLA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BULLA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BULLA MEXC-ist osta!

BULLA (BULLA) hinna ajalugu BULLA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BULLA hinna ajalugu kohe!

BULLA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BULLA võiks suunduda? Meie BULLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BULLA tokeni hinna ennustust kohe!

