Cryfi logo

Cryfi hind (CRYFI)

Loendis mitteolevad

1 CRYFI/USD reaalajas hind:

$0.00016928
$0.00016928$0.00016928
+82.50%1D
USD
Cryfi (CRYFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:53:51 (UTC+8)

Cryfi (CRYFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

+82.41%

-24.41%

-24.41%

Cryfi (CRYFI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRYFI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRYFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRYFI muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, +82.41% 24 tunni vältel -24.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cryfi (CRYFI) – turuteave

$ 169.27K
$ 169.27K$ 169.27K

--
----

$ 169.27K
$ 169.27K$ 169.27K

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,969.52668
999,934,969.52668 999,934,969.52668

Cryfi praegune turukapitalisatsioon on $ 169.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRYFI ringlev varu on 999.93M, mille koguvaru on 999934969.52668. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.27K.

Cryfi (CRYFI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cryfi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cryfi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cryfi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cryfi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+82.41%
30 päeva$ 0-11.97%
60 päeva$ 0-6.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Cryfi (CRYFI)

What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.

Üksuse Cryfi (CRYFI) allikas

Cryfi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cryfi (CRYFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cryfi (CRYFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cryfi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cryfi hinna ennustust kohe!

CRYFI kohalike valuutade suhtes

Cryfi (CRYFI) tokenoomika

Cryfi (CRYFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRYFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cryfi (CRYFI) kohta

Kui palju on Cryfi (CRYFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRYFI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRYFI/USD hind?
Praegune hind CRYFI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cryfi turukapitalisatsioon?
CRYFI turukapitalisatsioon on $ 169.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRYFI ringlev varu?
CRYFI ringlev varu on 999.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRYFI (ATH) hind?
CRYFI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CRYFI madalaim (ATL) hind?
CRYFI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRYFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRYFI kauplemismaht on -- USD.
Kas CRYFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRYFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRYFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:53:51 (UTC+8)

