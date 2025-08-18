CrocBot hind (CROC)
--
--
0.00%
0.00%
CrocBot (CROC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CROC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CROCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00794715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CROC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CrocBot praegune turukapitalisatsioon on $ 33.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CROC ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.71K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CrocBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CrocBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CrocBot ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CrocBot ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+42.24%
|60 päeva
|$ 0
|+57.25%
|90 päeva
|$ 0
|--
What is the project about? CrocBot is a protocol allowing to farm popular airdrops backed by a team of sybil experts. We’re offering “Swarms”, a powerful tool to deploy thousands of addresses to farm according to your own strategy. CrocBot allows you to deploy "Swarms" of addresses to farm popular airdrops. You will be able to set your own strategies and farm on the chains & protocols that you want. Swarms are unlocked through $CROC staking. Our bot will be available through Telegram and a dedicated dashboard Who are we? We are a team of builders farming airdrop since 2 years, we've decided to open our Airdrop Farming bot to the public through $CROC, a token with healthy tokenomics meant to back the value of an airdrop farming address. What about the token? The protocol is based by the $CROC token, a revenue-bearing assets backed by the value of 1 farming address. The token will have a swap tax of 5% -> 2% for team, 2% for stakers and 1% for liquidity For each 10K $CROC staked, you will unlock 1 Swarm address. Stakers receive protocol fees (claimable on our dashboard)
