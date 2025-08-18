Rohkem infot $CROAK

$CROAK Hinnainfo

$CROAK Ametlik veebisait

$CROAK Tokenoomika

$CROAK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Croak logo

Croak hind ($CROAK)

Loendis mitteolevad

1 $CROAK/USD reaalajas hind:

$0.00155141
$0.00155141$0.00155141
-8.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Croak ($CROAK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:50 (UTC+8)

Croak ($CROAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00155343
$ 0.00155343$ 0.00155343
24 h madal
$ 0.00172485
$ 0.00172485$ 0.00172485
24 h kõrge

$ 0.00155343
$ 0.00155343$ 0.00155343

$ 0.00172485
$ 0.00172485$ 0.00172485

$ 0.00200059
$ 0.00200059$ 0.00200059

$ 0
$ 0$ 0

-2.22%

-8.31%

-1.91%

-1.91%

Croak ($CROAK) reaalajas hind on $0.00155141. Viimase 24 tunni jooksul $CROAK kaubeldud madalaim $ 0.00155343 ja kõrgeim $ 0.00172485 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CROAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00200059 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CROAK muutunud -2.22% viimase tunni jooksul, -8.31% 24 tunni vältel -1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Croak ($CROAK) – turuteave

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

--
----

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

2.02B
2.02B 2.02B

2,015,000,000.0
2,015,000,000.0 2,015,000,000.0

Croak praegune turukapitalisatsioon on $ 3.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CROAK ringlev varu on 2.02B, mille koguvaru on 2015000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.13M.

Croak ($CROAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Croak ja USD hinnamuutus $ -0.000140672601921214.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Croak ja USD hinnamuutus $ +0.0019972321.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Croak ja USD hinnamuutus $ +0.0075869819.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Croak ja USD hinnamuutus $ +0.0011841118471062522.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000140672601921214-8.31%
30 päeva$ +0.0019972321+128.74%
60 päeva$ +0.0075869819+489.04%
90 päeva$ +0.0011841118471062522+322.38%

Mis on Croak ($CROAK)

Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Croak ($CROAK) allikas

Ametlik veebisait

Croak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Croak ($CROAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Croak ($CROAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Croak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Croak hinna ennustust kohe!

$CROAK kohalike valuutade suhtes

Croak ($CROAK) tokenoomika

Croak ($CROAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CROAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Croak ($CROAK) kohta

Kui palju on Croak ($CROAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CROAK hind USD on 0.00155141 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CROAK/USD hind?
Praegune hind $CROAK/USD on $ 0.00155141. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Croak turukapitalisatsioon?
$CROAK turukapitalisatsioon on $ 3.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CROAK ringlev varu?
$CROAK ringlev varu on 2.02B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CROAK (ATH) hind?
$CROAK saavutab ATH hinna summas 0.00200059 USD.
Mis oli kõigi aegade $CROAK madalaim (ATL) hind?
$CROAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CROAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CROAK kauplemismaht on -- USD.
Kas $CROAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CROAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CROAK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:31:50 (UTC+8)

Croak ($CROAK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.