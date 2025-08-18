Mis on Croak ($CROAK)

Croak is a memecoin created by Efrog's for fun and enjoyment of Linea's community.

Üksuse Croak ($CROAK) allikas Ametlik veebisait

Croak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Croak ($CROAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Croak ($CROAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Croak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$CROAK kohalike valuutade suhtes

Croak ($CROAK) tokenoomika

Croak ($CROAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CROAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Croak ($CROAK) kohta Kui palju on Croak ($CROAK) tänapäeval väärt? Reaalajas $CROAK hind USD on 0.00155141 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $CROAK/USD hind? $ 0.00155141 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $CROAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Croak turukapitalisatsioon? $CROAK turukapitalisatsioon on $ 3.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $CROAK ringlev varu? $CROAK ringlev varu on 2.02B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CROAK (ATH) hind? $CROAK saavutab ATH hinna summas 0.00200059 USD . Mis oli kõigi aegade $CROAK madalaim (ATL) hind? $CROAK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $CROAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $CROAK kauplemismaht on -- USD . Kas $CROAK sel aastal kõrgemale ka suundub? $CROAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CROAK hinna ennustust

Croak ($CROAK) Olulised valdkonna uudised