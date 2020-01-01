Cope (COPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cope (COPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cope (COPE) teave COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2. Ametlik veebisait: https://www.unlimitedcope.com/ Ostke COPE kohe!

Cope (COPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cope (COPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.89K $ 71.89K $ 71.89K Koguvaru: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ringlev varu: $ 19.36M $ 19.36M $ 19.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 185.67K $ 185.67K $ 185.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00304217 $ 0.00304217 $ 0.00304217 Praegune hind: $ 0.00371364 $ 0.00371364 $ 0.00371364 Lisateave Cope (COPE) hinna kohta

Cope (COPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cope (COPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COPE tokeni tokenoomikat, avastage COPE tokeni reaalajas hinda!

COPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COPE võiks suunduda? Meie COPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COPE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!