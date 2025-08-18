Mis on Cope (COPE)

COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.

Üksuse Cope (COPE) allikas Ametlik veebisait

Cope (COPE) tokenoomika

Cope (COPE) tokenoomika

Cope (COPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cope (COPE) kohta Kui palju on Cope (COPE) tänapäeval väärt? Reaalajas COPE hind USD on 0.00367479 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COPE/USD hind? $ 0.00367479 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cope turukapitalisatsioon? COPE turukapitalisatsioon on $ 71.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COPE ringlev varu? COPE ringlev varu on 19.36M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COPE (ATH) hind? COPE saavutab ATH hinna summas 8.54 USD . Mis oli kõigi aegade COPE madalaim (ATL) hind? COPE nägi ATL hinda summas 0.00304217 USD . Milline on COPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COPE kauplemismaht on -- USD . Kas COPE sel aastal kõrgemale ka suundub? COPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COPE hinna ennustust

