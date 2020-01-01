Composite (CMST) tokenoomika
COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets.
Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized.
Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future.
Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one
Composite (CMST) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Composite (CMST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Composite (CMST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Composite (CMST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CMST tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CMST tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CMST tokeni tokenoomikat, avastage CMST tokeni reaalajas hinda!
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.