Mis on Composite (CMST)

COMPOSITE - CMST is a collateralized stablecoin for Interchain built on Comdex chain. Inspired mainly by the robust and reliable model built by MakerDao for $DAI stablecoin, $CMST can be minted permissionless-ly as a debt against collateralized CDPs of interchain assets. Composite can be minted on https://harborprotocol.one/home . Users can choose from a wide range of Cosmos ecosystem assets and interchain assets as collateral to mint $CMST. $CMST’s mechanism is designed to be the most reliable model for stablecoins, which is censorship-resistant, permissionless, and decentralized. Composite is a stablecoin designed to be a stable representation of purchasing power and is therefore soft pegged to $1; however, as the global macro landscape develops, that may be subject to change in the future. CMST and Harbor Protocol References Website: https://harborprotocol.one/home Mechanism Docs: https://docs.harborprotocol.one/ Code Audit Report: https://github.com/oak-security/audit-reports/tree/master/Comdex Community Channels: Harbor Protocol on Twitter - https://twitter.com/Harbor_Protocol Composite Money (CMST) on Twitter - https://twitter.com/Composite_Money Composite Money (CMST) Community Chat: https://t.me/Composite_Money Forum: https://forum.comdex.one/ Blog: https://blog.comdex.one

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Composite (CMST) allikas Ametlik veebisait

Composite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Composite (CMST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Composite (CMST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Composite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Composite hinna ennustust kohe!

CMST kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Composite (CMST) tokenoomika

Composite (CMST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CMST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Composite (CMST) kohta Kui palju on Composite (CMST) tänapäeval väärt? Reaalajas CMST hind USD on 0.112542 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CMST/USD hind? $ 0.112542 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CMST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Composite turukapitalisatsioon? CMST turukapitalisatsioon on $ 34.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CMST ringlev varu? CMST ringlev varu on 302.86K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CMST (ATH) hind? CMST saavutab ATH hinna summas 1.15 USD . Mis oli kõigi aegade CMST madalaim (ATL) hind? CMST nägi ATL hinda summas 0.083042 USD . Milline on CMST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CMST kauplemismaht on -- USD . Kas CMST sel aastal kõrgemale ka suundub? CMST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CMST hinna ennustust

Composite (CMST) Olulised valdkonna uudised