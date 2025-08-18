Mis on COFFEE (COFE)

the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse COFFEE (COFE) allikas Ametlik veebisait

COFFEE hinna ennustus (USD)

Kui palju on COFFEE (COFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COFFEE (COFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COFFEE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COFFEE hinna ennustust kohe!

COFE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

COFFEE (COFE) tokenoomika

COFFEE (COFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COFFEE (COFE) kohta Kui palju on COFFEE (COFE) tänapäeval väärt? Reaalajas COFE hind USD on 0.00007294 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COFE/USD hind? $ 0.00007294 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COFE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COFFEE turukapitalisatsioon? COFE turukapitalisatsioon on $ 584.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COFE ringlev varu? COFE ringlev varu on 8.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COFE (ATH) hind? COFE saavutab ATH hinna summas 0.00084722 USD . Mis oli kõigi aegade COFE madalaim (ATL) hind? COFE nägi ATL hinda summas 0.00006857 USD . Milline on COFE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COFE kauplemismaht on -- USD . Kas COFE sel aastal kõrgemale ka suundub? COFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COFE hinna ennustust

COFFEE (COFE) Olulised valdkonna uudised