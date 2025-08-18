Rohkem infot CTOAD

Chilling Toad hind (CTOAD)

1 CTOAD/USD reaalajas hind:

-5.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Chilling Toad (CTOAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 20:42:53 (UTC+8)

Chilling Toad (CTOAD) hinna teave (USD)

Chilling Toad (CTOAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CTOAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTOADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00347986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CTOAD muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, -5.03% 24 tunni vältel +0.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chilling Toad praegune turukapitalisatsioon on $ 25.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CTOAD ringlev varu on 998.39M, mille koguvaru on 998388502.501961. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.47K.

Chilling Toad (CTOAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chilling Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chilling Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chilling Toad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chilling Toad ja USD hinnamuutus $ 0.

Täna$ 0-5.03%
30 päeva$ 0+0.84%
60 päeva$ 0+22.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Chilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Chilling Toad hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chilling Toad (CTOAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chilling Toad (CTOAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chilling Toad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chilling Toad hinna ennustust kohe!

Chilling Toad (CTOAD) tokenoomika

Chilling Toad (CTOAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTOAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chilling Toad (CTOAD) kohta

Kui palju on Chilling Toad (CTOAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTOAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTOAD/USD hind?
Praegune hind CTOAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chilling Toad turukapitalisatsioon?
CTOAD turukapitalisatsioon on $ 25.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTOAD ringlev varu?
CTOAD ringlev varu on 998.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTOAD (ATH) hind?
CTOAD saavutab ATH hinna summas 0.00347986 USD.
Mis oli kõigi aegade CTOAD madalaim (ATL) hind?
CTOAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CTOAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTOAD kauplemismaht on -- USD.
Kas CTOAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTOAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTOAD hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 20:42:53 (UTC+8)

