Catfish (CATFISH) teave Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies. Ametlik veebisait: https://catfish.so/ Ostke CATFISH kohe!

Catfish (CATFISH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catfish (CATFISH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 41.57K $ 41.57K $ 41.57K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.57K $ 41.57K $ 41.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00208512 $ 0.00208512 $ 0.00208512 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0

Catfish (CATFISH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catfish (CATFISH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATFISH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATFISH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATFISH tokeni tokenoomikat, avastage CATFISH tokeni reaalajas hinda!

