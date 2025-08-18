Catfish hind (CATFISH)
-0.77%
-0.81%
-2.32%
-2.32%
Catfish (CATFISH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CATFISH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATFISHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00208512 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CATFISH muutunud -0.77% viimase tunni jooksul, -0.81% 24 tunni vältel -2.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Catfish praegune turukapitalisatsioon on $ 40.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATFISH ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998395.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.92K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Catfish ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Catfish ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Catfish ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Catfish ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.81%
|30 päeva
|$ 0
|-0.67%
|60 päeva
|$ 0
|+23.27%
|90 päeva
|$ 0
|--
Introducing "I'LL BE YOUR LAST CATFISH TONIGHT" ($CATFISH), a unique and refreshing cryptocurrency that defies the norms of meme coins. In a crypto space saturated with misleading projects, $CATFISH embraces the unexpected in a positive way. Unlike the typical catfish that deceives, this coin thrives on transparency and authenticity. It stands out as a beacon of truth, weathering market fluctuations and false promises to emerge as the last one standing. In a world of fake hype and dubious developers, $CATFISH challenges the status quo, proving that sometimes, embracing the unexpected can lead to genuine treasure. The project is committed to enduring the storms of the crypto market and providing a real and lasting value proposition. $CATFISH's tokenomics further emphasize its commitment to transparency and community trust. With a total supply of 1 billion tokens, the project implements a 0% tax on transactions, LP (liquidity pool) is burned, and minting is revoked. The team has taken concrete steps to ensure the longevity and stability of the project, with 20 SOL (Solana) allocated to the LP. The performance metrics displayed on the Telegram channel showcase impressive percentage gains, emphasizing the coin's potential to provide unexpected returns. $CATFISH is more than just a meme coin; it's a symbol of resilience, truth, and the joy of the unexpected in the ever-evolving world of cryptocurrencies.
