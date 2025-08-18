Mis on Calaxy (CLXY)

The Creator’s Galaxy Protocol is a decentralized, permissionless protocol dedicated to content creator monetization via the use of social tokens and NFTs. $CLXY acts as governance and gas fees for The Creator’s Galaxy Ecosystem. The Creator’s Galaxy is the world’s first protocol that incorporates both NFTs and social tokens. The Creator’s Galaxy Whitepaper: https://www.creatorsgalaxyfoundation.com/whitepaper.pdf Calaxy App is the first application built on The Creator’s Galaxy Protocol and serves as a Twitter-like/Instagram-like interface for Creators to create and sell digital assets Fans are able to buy Creator tokens directly within the application by using fiat (and eventually $CLXY). Fans redeem these Creator tokens for familiar social media engagements like video calls, video messages, and exclusive content, making these the first Creator tokens with embedded utility. Over 200 celebrities, athletes, and influencers are pledged to launch their own social tokens via Calaxy App. Calaxy App Whitepaper: https://assets.website-files.com/5fdaf342451dbb72b680336e/6140b8aeb1b5ecd7213f926d_Calaxy_Whitepaper_v1.0.pdf

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Calaxy (CLXY) kohta Kui palju on Calaxy (CLXY) tänapäeval väärt? Reaalajas CLXY hind USD on 0.00718022 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLXY/USD hind? $ 0.00718022 . Milline on Calaxy turukapitalisatsioon? CLXY turukapitalisatsioon on $ 662.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLXY ringlev varu? CLXY ringlev varu on 92.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLXY (ATH) hind? CLXY saavutab ATH hinna summas 63,229,481 USD . Mis oli kõigi aegade CLXY madalaim (ATL) hind? CLXY nägi ATL hinda summas 0.00567033 USD . Milline on CLXY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLXY kauplemismaht on -- USD .

