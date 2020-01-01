CAIRE (CAIRE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CAIRE (CAIRE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CAIRE (CAIRE) teave CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S Ametlik veebisait: https://caire-onchain.io/ Ostke CAIRE kohe!

CAIRE (CAIRE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CAIRE (CAIRE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.33K $ 49.33K $ 49.33K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.33K $ 49.33K $ 49.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00675754 $ 0.00675754 $ 0.00675754 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00185281 $ 0.00185281 $ 0.00185281 Praegune hind: $ 0.00234898 $ 0.00234898 $ 0.00234898 Lisateave CAIRE (CAIRE) hinna kohta

CAIRE (CAIRE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CAIRE (CAIRE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAIRE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAIRE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAIRE tokeni tokenoomikat, avastage CAIRE tokeni reaalajas hinda!

