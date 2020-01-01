Bwull (BWULL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bwull (BWULL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bwull (BWULL) teave WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Ametlik veebisait: https://www.bwull.com/ Ostke BWULL kohe!

Bwull (BWULL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bwull (BWULL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Koguvaru: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Ringlev varu: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.79K $ 35.79K $ 35.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Bwull (BWULL) hinna kohta

Bwull (BWULL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bwull (BWULL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BWULL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BWULL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BWULL tokeni tokenoomikat, avastage BWULL tokeni reaalajas hinda!

BWULL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BWULL võiks suunduda? Meie BWULL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BWULL tokeni hinna ennustust kohe!

