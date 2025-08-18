Rohkem infot BWULL

Bwull hind (BWULL)

1 BWULL/USD reaalajas hind:

-2.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Bwull (BWULL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:34 (UTC+8)

Bwull (BWULL) hinna teave (USD)

Bwull (BWULL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BWULL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWULLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00350714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BWULL muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.13% 24 tunni vältel +0.51% viimase 7 päeva jooksul.

Bwull (BWULL) – turuteave

Bwull praegune turukapitalisatsioon on $ 35.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWULL ringlev varu on 999.61M, mille koguvaru on 999613751.519122. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.79K.

Bwull (BWULL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bwull ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bwull ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bwull ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bwull ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.13%
30 päeva$ 0-17.02%
60 päeva$ 0-2.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Bwull (BWULL)

WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced,

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Bwull (BWULL) allikas

Bwull hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bwull (BWULL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bwull (BWULL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bwull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bwull hinna ennustust kohe!

BWULL kohalike valuutade suhtes

Bwull (BWULL) tokenoomika

Bwull (BWULL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWULL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bwull (BWULL) kohta

Kui palju on Bwull (BWULL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BWULL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BWULL/USD hind?
Praegune hind BWULL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bwull turukapitalisatsioon?
BWULL turukapitalisatsioon on $ 35.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BWULL ringlev varu?
BWULL ringlev varu on 999.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWULL (ATH) hind?
BWULL saavutab ATH hinna summas 0.00350714 USD.
Mis oli kõigi aegade BWULL madalaim (ATL) hind?
BWULL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BWULL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BWULL kauplemismaht on -- USD.
Kas BWULL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BWULL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWULL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 19:26:34 (UTC+8)

Bwull (BWULL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.