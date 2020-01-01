BROT (BROT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BROT (BROT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BROT (BROT) teave Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations. Ametlik veebisait: https://blockrot.com Ostke BROT kohe!

BROT (BROT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BROT (BROT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 71.26K $ 71.26K $ 71.26K Koguvaru: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Ringlev varu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 71.26K $ 71.26K $ 71.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00667046 $ 0.00667046 $ 0.00667046 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005871 $ 0.00005871 $ 0.00005871 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave BROT (BROT) hinna kohta

BROT (BROT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BROT (BROT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BROT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BROT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BROT tokeni tokenoomikat, avastage BROT tokeni reaalajas hinda!

BROT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BROT võiks suunduda? Meie BROT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BROT tokeni hinna ennustust kohe!

