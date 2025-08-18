Rohkem infot BOSSU

BOSSU hind (BOSSU)

1 BOSSU/USD reaalajas hind:

--
----
-7.90%1D
USD
BOSSU (BOSSU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:25:18 (UTC+8)

BOSSU (BOSSU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005098
$ 0.00005098$ 0.00005098
24 h madal
$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596
24 h kõrge

$ 0.00005098
$ 0.00005098$ 0.00005098

$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596

$ 0.00350761
$ 0.00350761$ 0.00350761

$ 0.00004653
$ 0.00004653$ 0.00004653

-0.31%

-7.96%

-5.07%

-5.07%

BOSSU (BOSSU) reaalajas hind on $0.00005109. Viimase 24 tunni jooksul BOSSU kaubeldud madalaim $ 0.00005098 ja kõrgeim $ 0.00005596 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOSSUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00350761 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004653.

Lüliajalise tootluse osas on BOSSU muutunud -0.31% viimase tunni jooksul, -7.96% 24 tunni vältel -5.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BOSSU (BOSSU) – turuteave

$ 50.91K
$ 50.91K$ 50.91K

--
----

$ 50.91K
$ 50.91K$ 50.91K

998.62M
998.62M 998.62M

998,624,971.295847
998,624,971.295847 998,624,971.295847

BOSSU praegune turukapitalisatsioon on $ 50.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOSSU ringlev varu on 998.62M, mille koguvaru on 998624971.295847. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.91K.

BOSSU (BOSSU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BOSSU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BOSSU ja USD hinnamuutus $ -0.0000156880.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BOSSU ja USD hinnamuutus $ -0.0000184812.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BOSSU ja USD hinnamuutus $ -0.00003997910409021174.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.96%
30 päeva$ -0.0000156880-30.70%
60 päeva$ -0.0000184812-36.17%
90 päeva$ -0.00003997910409021174-43.89%

Mis on BOSSU (BOSSU)

BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.

Üksuse BOSSU (BOSSU) allikas

Ametlik veebisait

BOSSU hinna ennustus (USD)

Kui palju on BOSSU (BOSSU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BOSSU (BOSSU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BOSSU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BOSSU hinna ennustust kohe!

BOSSU kohalike valuutade suhtes

BOSSU (BOSSU) tokenoomika

BOSSU (BOSSU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOSSU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOSSU (BOSSU) kohta

Kui palju on BOSSU (BOSSU) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOSSU hind USD on 0.00005109 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOSSU/USD hind?
Praegune hind BOSSU/USD on $ 0.00005109. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BOSSU turukapitalisatsioon?
BOSSU turukapitalisatsioon on $ 50.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOSSU ringlev varu?
BOSSU ringlev varu on 998.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOSSU (ATH) hind?
BOSSU saavutab ATH hinna summas 0.00350761 USD.
Mis oli kõigi aegade BOSSU madalaim (ATL) hind?
BOSSU nägi ATL hinda summas 0.00004653 USD.
Milline on BOSSU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOSSU kauplemismaht on -- USD.
Kas BOSSU sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOSSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOSSU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:25:18 (UTC+8)

BOSSU (BOSSU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.