BOSSU is an original character and AI agent created by Wawe Online, utilizing the Eliza framework by AI16Z DAO. It serves as an interactive digital companion and is building an entire ecosystem of interactive entertainment around the BOSSU IP and its token. BOSSU aims to provide a fresh and creative, interactive experience with a unique character across social media platforms and in real life through gamified experiences and merchandising.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BOSSU (BOSSU) kohta Kui palju on BOSSU (BOSSU) tänapäeval väärt? Reaalajas BOSSU hind USD on 0.00005109 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BOSSU/USD hind? $ 0.00005109 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BOSSU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BOSSU turukapitalisatsioon? BOSSU turukapitalisatsioon on $ 50.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BOSSU ringlev varu? BOSSU ringlev varu on 998.62M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOSSU (ATH) hind? BOSSU saavutab ATH hinna summas 0.00350761 USD . Mis oli kõigi aegade BOSSU madalaim (ATL) hind? BOSSU nägi ATL hinda summas 0.00004653 USD . Milline on BOSSU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BOSSU kauplemismaht on -- USD . Kas BOSSU sel aastal kõrgemale ka suundub? BOSSU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOSSU hinna ennustust

